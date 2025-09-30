Ekrem İmamoğlu'ndan duygusal mektup: Annesi gözyaşlarıyla okudu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Pamuk ellerinden öperim anacığım…" notuyla paylaştığı videoda anne Hava İmamoğlu'nun mektubu okuduğu anların görüntüleri paylaşıldı.

Mektubu gözyaşları ile okuyan anne Hava İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bitsin bu zindan. Bitmeyecek mi bitsin. Allaha emanet ediyorum onu. Herkesin çocuklarını da benim çocuğum da. Ne yaptı ki, bence her şey güzel yaptı. Hasta olmasın yeter. Ben şimdi korkuyorum. Hasta olmasın ben öyle dua ediyorum . Allah'ım ona sabır versin bugünleri sabırla geçirsin."