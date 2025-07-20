Ekrem İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e özel mektup

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz ay evinde geçirdiği elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i üniversite sınavına götürdü. Özel, sonuçların açıklanmasının ardından ise Nehir Zeyrek'in istediği mimarlık bölümü için yeterli puanı aldığı müjdesini duyurdu.

İMAMOĞLU'NDAN MEKTUP

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Nehir Zeyrek'e bir mektup yazdı.

Mektubu sosyal medya hesabında paylaşan Nehir Zeyrek, paylaşımına kalp bıraktı.

İmamoğlu, mektupta şunları yazdı:

"Sevgili kızım Nehir Zeyrek,

Başarılı sınav haberini biraz önce dinledim ve hissettiğim baba mutluluğunu seninle paylaşmak istedim.

Senin çok başarılı olacağına, okulunda, mesleğinde güçlü bir gelecek ile ailenin ve rahmetli babanın da cennetinden seni gururla takip edeceğine eminim.

Bizler de babanın yol arkadaşları olarak her zaman yanınızda olacağız ve sizleri gururla takip edeceğiz.

Yolun açık olsun Nehir.

Seni çok öpüyorum.

Ekrem İmamoğlu."