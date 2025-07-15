Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a teşekkür

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün kendisine ziyarette bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Bugün Mansur Yavaş Başkanımızla Silivri'de buluştuk. Bu zor günlerde, 86 milyon yurttaşımızın adaletle ve refah içinde, umutla, bereketle ve barışla yaşayacağı bir Türkiye’ye nasıl ulaşacağımızı konuştuk.

Ziyareti için teşekkür ederim."