Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a teşekkür

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün kendisine ziyarette bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.
İmamoğlu şunları yazdı:
"Bugün Mansur Yavaş Başkanımızla Silivri'de buluştuk. Bu zor günlerde, 86 milyon yurttaşımızın adaletle ve refah içinde, umutla, bereketle ve barışla yaşayacağı bir Türkiye’ye nasıl ulaşacağımızı konuştuk.
Ziyareti için teşekkür ederim."
Bugün Mansur Yavaş Başkanımızla Silivri'de buluştuk. Bu zor günlerde, 86 milyon yurttaşımızın adaletle ve refah içinde, umutla, bereketle ve barışla yaşayacağı bir Türkiye’ye nasıl ulaşacağımızı konuştuk.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 15, 2025
Ziyareti için teşekkür ederim.