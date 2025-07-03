Ekrem İmamoğlu’ndan Mustafa Balbay’a teşekkür: 'Asla vazgeçme' böyle ortaya çıktı

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve eski milletvekili Mustafa Balbay'ın kaleme aldığı "Asla vazgeçme: Ekrem İmamoğlu'nun yolculuğu" adlı kitabı paylaştı.

İmamoğlu, "Uzun uzun konuştuk. Ben yolculuğumu, varmak istediğim menzili, nasıl bir Türkiye hayal ettiğimi ama özellikle gençleri anlattım, o da not aldı. 'Asla vazgeçme' böyle ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"BALBAY'I SİLİVRİ ZİNDANINDA TANIDIM"

İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Mustafa Balbay’ı Silivri zindanında tanıdım. Ergenekon kumpas davasında haksız yere cezaevinde yatırılan onlarca masumdan birisiydi.

Hak yerini buldu, cezaevinden çıktı.

Ama Türkiye’de düzen değişmedi.

Bu kez Mustafa Balbay cezaevinde beni ziyarete geldi.

Uzun uzun konuştuk. Ben yolculuğumu, varmak istediğim menzili, nasıl bir Türkiye hayal ettiğimi ama özellikle gençleri anlattım, o da not aldı.

“Asla vazgeçme” böyle ortaya çıktı.

Bu uzun yolculuğun hikayesini kaleme alan Sayın Mustafa Balbay’a teşekkür ediyorum."

KİTAP NE ANLATIYOR?

"Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı 2019 ve 2024’te üç kez kazandı.

Her seferinde, “Daha fazlasını yapabilirim” mesajını verdi.

2023’te Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişimin önünü açan kişi olarak, “Türkiye’yi de değiştireceğiz” diye

haykırdı.

Sırada cumhurbaşkanlığı vardı.

Bu hedefe yürürken 23 Mart 2025’te tutuklandı.

İmamoğlu önüne her engel konduğunda şöyle haykırdı:

“Asla vazgeçmeyeceğim!”

Bu söz aynı zamanda tüm Türkiye’ye idi.

Tutuklanmasına giden yolla, cumhurbaşkanı adaylığına giden yol Silivri’de kesişti.

Esareti göze alarak, cesareti örgütledi.

Türkiye ayağa kalktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dipten gelen dalgayı uzun soluklu, iktidar hedefli bir

yürüyüşe çevirdi.

Mustafa Balbay, beş yıl hapis yattığı Silivri Cezaevi’nde İmamoğlu’yla üç kez görüştü. Mücadelesini kendi

ağzından dinledi, yazdı.

Bu kitapta, gerilimli, sürprizlerle dolu, macera romanlarını aratmayan olaylarla karşılaşacaksınız…

Bu kitapta, pes etmeyi hafızasından silmiş, kararlı bir insanı daha yakından tanıyacaksınız…

Bu kitapta, Silivri duvarlarına bakınca ufku gören bir liderin uzun yolculuğuna eşlik edeceksiniz…"