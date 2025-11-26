Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu’ndan şiirli paylaşım: ‘Ekmeği hakça paylaşmayı öğrenelim’

Ekrem İmamoğlu’ndan şiirli paylaşım: ‘Ekmeği hakça paylaşmayı öğrenelim’

26.11.2025 22:55:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ekrem İmamoğlu’ndan şiirli paylaşım: ‘Ekmeği hakça paylaşmayı öğrenelim’

Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanı Adayı Ofisi” sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, barış için “Sevmeyi, güvenmeyi, ruhu anlamayı, aydınlatmayı, ekmeği üretmeyi ve ekmeği hakça paylaşmayı öğrenmenin” gerektiği ifade edildi.

Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanı Adayı Ofisi” sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Sevmeyi öğrendim. Sonra güvenmeyi… Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim. İnsan tenini ögrendim. Sonra tenin altnda bir ruh bulunduğunu… Sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim. Evreni öğrendim. Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim. Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni aydınlatabilmek gerektiğini öğrendim. Ekmeği öğrendim. Sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini.Sonra da ekmeği hakça üleşmenin, bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim.

 

Barış için, sevmeyi, güvenmeyi, ruhumuzu anlamayı, ruhumuzla birbirimizi sevmeyi, aydınlanmayı, aydınlatmayı, ekmeği, ekmeği üretmeyi, büyütmeyi, ekmeği hakça paylaşmayı öğrenelim.”

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu