Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu'ndan TBB Başkanı seçilen Vahap Seçer'e kutlama mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan TBB Başkanı seçilen Vahap Seçer'e kutlama mesajı

3.05.2026 12:52:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ekrem İmamoğlu'ndan TBB Başkanı seçilen Vahap Seçer'e kutlama mesajı

Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nde dün yapılan seçimde başkan seçilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'i kutladı.

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nde dün yapılan seçimde başkan seçilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'i tebrik etti. 

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabından açıklama yapan İmamoğlu şunları kaydetti: 

''Türkiye Belediyeler Birliği’nde dün yapılan seçimde başkan seçilen Vahap Seçer başkanımı ve yeni yönetimini kutluyorum. 

''MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUM''

Milli iradeye tahammül edemeyenleri de milletimize havale ediyorum.''

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Vahap Seçer