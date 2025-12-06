Ekrem İmamoğlu'ndan Ümit Özdağ'a teşekkür

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özdağ, ziyaretin ardından, "Hepsinde yüksek bir moral gördüm. Bu beni sevindirdi" dedi ve İmamoğlu'nun 'TRT' çağrısını duyurdu. Özdağ, "Ekrem Bey de bir an önce mahkemenin başlaması gerektiğini ve kendisini TRT'de canlı yayında savunmak istediğini ifade ediyor. ‘Eğer iddianameye, ortaya koydukları iddialara güveniyorlarsa bunu kamuoyu önünde tartışmaya da açık olmalılar’ diyor ki bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ekrem İmamoğlu, X hesabından, Zafer Partisi liderine, yaptığı açıklama ve kendisine gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İmamoğlu, şunları yazdı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ ile Silivri’de bizleri ziyaretinde; usülsüz yargılama yöntemleri, tutuksuz yargılama hakkı ve masumiyet karinesi konusunda fikirlerimizi paylaştık.

Sn. Genel Başkana; ziyaret sonrası yaptığı açıklamada bu konudaki görüşlerini kamuoyu ile paylaşmasından ve verdiği destekten dolayı teşekkür ederim."