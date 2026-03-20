Ekrem İmamoğlu'ndan yapay zeka videosuyla bayram mesajı: 'Adaletin tesis edildiği, herkesin huzur ve güven içinde yaşabildiği günler mutlaka gelecek'

20.03.2026 10:28:00
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı mesajı, hazırlanan yapay zeka videosunu paylaştı. İmamoğlu, ''Adaletin yeniden tesis edildiği herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği günler mutlaka gelecek. O gün geldiğinde gerçek bayramı hep birlikte yaşayacağız'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben ve yol arkadaşlarım bir kez daha sevdiklerimizden uzak, cezaevinde karşılıyoruz bayramı. Ama biliyorum ki bu ülkenin vicdanı dimdik ayakta. Adaletin yeniden tesis edildiği herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği günler mutlaka gelecek. O gün geldiğinde gerçek bayramı hep birlikte yaşayacağız. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yapay zekayla oluşturulmuş videosunu paylaştı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

