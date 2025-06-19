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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ifadeye çağrıldı!

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ifadeye çağrıldı!

19.06.2025 15:59:00
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Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ifadeye çağrıldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, ifadeye çağrıldı. Pehlivan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında adliyeye gittiği aktarıldı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, ifadeye çağrıldı.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Mehmet Pehlivan için gözaltı uygulanmadı.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında 27 Mart akşamı gözaltına alınan avukat Mehmet Pehlivan, savcılık ifadesini verdikten sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Pehlivan, savunmasında daha önce yürüttüğü avukatlık faaliyetleri nedeniyle bu soruşturmanın açıldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Gerçekleştirilen soruşturma, önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmem sebebiyle açılmıştır. Bu dosyalardaki avukatlığın sadece teknik hukuk mücadelesi değil, bu hukuksuz yargı pratiğine karşı bir mücadeledir. Hatalı ve gerçek dışı raporlarla ve delillerle ve yine dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar yürütülmektedir. Bugünkü soruşturma da, raporun düzenlendiği asıl soruşturmada hatalı olarak düzenlenen bu rapor sebebiyledir. Hatalı bulunan suçlamaları kabul etmiyorum.”


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