Ekrem İmamoğlu'nun hücresinin bir örneği Silivri'de sergileniyor

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı İBB davasının ilk gününde, CHP örgütü tarafından Silivri’de kurulan Dayanışma Merkezi’nde İmamoğlu'nun hücresinin birebir örneği sergileniyor.

Hazırlanan hücre, Dayanışma Merkezi’ne gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hücrede, Mustafa Kemal Atatürk posteri, bir küçük televizyon, bir sandalye ile masa ve yatak bulunuyor.

İBB DAVASININ İLK GÜNÜ

Saray'ın hedefindeki İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında; yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

Duruşma öncesi Silivri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. CHP lideri Özgür Özel, ilk açıklamasında "Bu dava bir kumpas davasıdır" dedi.