Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermişti: Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları tutuklandı!

Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi ve LGBTİ+ aktivisti Enes Hocaoğulları, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye’ye giriş yaptığında gözaltına alındı.

Hocaoğulları hakkında; gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşması gerekçe gösterilerek "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyordu.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Türkiye’yi temsilen gençlik delegesi olan Hocaoğulları, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hocaoğulları, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TEPKİ YAĞDI

Hocaoğulları'nın tutuklanmasının ardından dünyadan ve siyasilerden tepki yağdı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları'nın tutuklanmasını, "Kongre Gençlik Delegesi'nin Kongre genel kurulundaki açıklamalarına dayanan tutuklama ve suçlamalar, Avrupa'da demokrasinin temel taşı olan ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak saygı göstermeyi taahhüt ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan temel haklardan biri olan ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmektedir. Bu tutuklama ve suçlamalar, Avrupa Konseyi'nin çalışmalarına meşru bir şekilde katılan bir kişiye yönelik kabul edilemez, doğrudan misilleme niteliğindedir" ifadeleriyle kınadı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Kongresinde yaptığı konuşma nedeniyle yargılanan Enes Hocaoğulları'nın serbest bırakılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Gençlerin demokratik temsiliyetini cezalandırmak, Türkiye’nin uluslararası itibarını zedelediği gibi, Avrupa Konseyi’nin temel değerleri olan insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine de aykırıdır. Enes Hocaoğulları’nın derhal serbest bırakılması, hem Anayasal düzenin hem de Uluslararası yükümlülüklerin gereğidir. Gençlerin susturulmadığı, özgürce konuşabildiği bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz!" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Bektaş yaptığı paylaşımda, "“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “yanıltıcı bilgi yaymak” gibi soyut suçlamalarla genç bir hak savunucusunun susturulmaya çalışılması, ifade özgürlüğüne ve demokratik değerlere açık bir saldırıdır. İfade özgürlüğü suç değildir. Enes Hocaoğulları derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları tutuklandı. Neden? Çünkü gençlerin sesi oldu. Çünkü 19 Mart’ta bu ülkedeki gençlerin maruz kaldığı hak ihlallerini Avrupa’ya taşıdı. Çünkü örgütlenme hakkını, ifade özgürlüğünü, demokrasi talebini savundu. Gençlerin mücadelesi yargılanamaz! Enes Hocaoğulları derhal serbest bırakılmalıdır."