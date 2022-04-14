Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a haciz kıskacı

14 Nisan 2022 Perşembe, 07:36

AKP'li milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu bankalarla ilgili yeni torba yasa teklifiyle, AKP döneminden kalan metro borçları için İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine haciz yolu açılıyor.

AZAMİ YÜZDE 5

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, İstanbul ve Ankara belediyelerinin 2019 seçimlerinin ardından AKP'den CHP'ye geçmesiyle, metro işletmeleri için Maliye'ye ödenen tutarlar bir anda artırılmış, metro bilet gelirlerinin yüzde 15'iyle sınırlı tutulan taksitler, genel bütçe gelirlerinden Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği oranlara yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı bu oranı bugüne kadar genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 5'i oranında uyguladı. Ancak Anayasa Mahkemesi, oran belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesini Anayasa'ya aykırı görüp iptal etti. AKP'li milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda belirsizliği ortadan kaldırıp kesinti oranını ‘azami yüzde 5' şeklinde değiştiren maddenin de olduğu yasa teklifini TBMM'ye sundu.

25 GÜN İÇİNDE

Aynı yasa teklifine, 2019'dan önce Ulaştırma Bakanlığı'ndan devredilen ancak AKP'li belediyelerin ödemediği birikmiş metro borçlarının tahsilatını hızlandıran bir madde de konuldu. Bu maddeye göre, başta İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri olmak üzere metro devri yapılan tüm belediyelerden en geç 25 gün içinde AKP döneminden kalan tüm metro borçlarını ödemeleri istenecek. Ödemeyi yapamayan belediyelere haciz işlemi başlatılacak.

TİCARİ MEVDUATA DA GARANTİ GETİRİLİYOR

Yasa teklifiyle şirketlerin bankalardaki paraları da sigorta güvencesine alınacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına işlem yapan kamu personeline yeni zırhların da getirildiği teklif, TMSF bünyesinde yeni daire başkanlıkları ve müdürlüklerin kurulmasının önünü açıyor. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun kuracağı yeni şirketlere mevzuat muafiyetleri de sağlanıyor.

TORUN: ELLERİNİ KOLLARINI BAĞLAYACAKLAR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belediyelerimizin başarısını, vatandaşın memnuniyetini gördükçe ‘acaba nereden ellerini kollarını bağlarız' diye uğraşıyorlar” dedi. AKP'den kalan borçları ödeyemeyen belediyelerin ödeneklerinin kesilip icra işlemi başlatılabileceğini belirten Torun, “Belediyelerimizi gelirsiz ve etkisiz hale getirmeye, 31 Mart'ın rövanşını almaya çalışıyorlar. Tek adam yönetimi belediyeleri de yönetmeye çalışıyor” diye konuştu.