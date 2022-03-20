Ekrem İmamoğlu: Yolumuz çok dikenli farkındayım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hem İstanbul'da hem bütün kentlerde gençlerin yaşadıkları zorlukların farkındayız. Ekonomi belki en fazla gençleri yoruyor. Yolumuz çok dikenli farkındayım ama unutmayın ki gençliğimiz var" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da “Güç Sende, Senin Elinde" Gençlik Çalışması Lansmanı'nda konuştu.
"Gençlerin tartışmadığı, konuşmadığı, gençlerin fikrinin kıymet bulmadığı ya da gençlerin karar alma mekanizmalarında yeterince olmadığı bir yönetimin İstanbul'da başarılı olma şansı yok. O bakımdan kentin geleceğini sizlerle tasarlamak adına, bütün mekanizmalara mutlaka gençleri katarak süreç yönetiyoruz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Hem İstanbul'da hem bütün kentlerde gençlerin yaşadıkları zorlukların farkındayız" dedi.
İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:
"Hem İstanbul'da hem bütün kentlerde gençlerin yaşadıkları zorlukların farkındayız. Ekonomi belki en fazla gençleri yoruyor. Hem eğitim dünyasındaki güçlükler, ekonomik zorluklar, sonrasındaki iş bulmayla ilgili zorluklar, en önemli konu liyakatle ilgili yaşanan problemler gençlerin önündeki en büyük zorluklar ve engeller. Bütün bunları aşmanın yöntemi sizin süreç içerisinde olmanızı sağlamak.
CHP'nin has bir evladı olarak şunu söyleyeyim ki gençlerin önümüzdeki süreçte ortaya koyacağı çalışma, motivasyon ve sürece dair etkin olma hali kesinlikle geleceğimizi belirleyecek. Birçok politikamızla ortaya koyduğumuz gençleri destekleyici, bugüne kadar ihmal edilmiş, ilk defa yurt açan, ilk defa üniversiteliye iş bulma imkanı tanıyan mekanizmaları kuran, birçok sanatsal ve kültürel faaliyetleri onlara sorarak yapan bir yerel yönetim olarak sizlerin motivasyonu hepimiz adına çok belirleyici olacak.
Bu kentin milyonlarca gencinin geleceğini riske atmak isteyen birtakım uygulamaları ve riskleri hep beraber bertaraf etmeliyiz. Ülkemizin geleceğini teminat altına almak zorundayız. Biliyorum 'Gençler, geleceğin teminatı sizlersiniz' lafını duyuyorsunuz ama bu, bu partide lafta değil. Yolumuz çok dikenli farkındayım ama unutmayın ki gençliğimiz var"
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