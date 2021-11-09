Ekrem İmamoğlu'na 'basın açıklaması' davası: İlk duruşma bugün yapıldı

09 Kasım 2021 Salı, 10:17

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem İmamoğlu ve 'müşteki' sıfatıyla yer alan Yüksek Seçim Kurulu üyeleri katılmadı. Duruşmada İmamoğlu'nu temsilen avukatı Kemal Polat yer aldı.

Avukat Kemal Polat, "Müvekkilim yapmış olduğu Belediye Başkanlığı görevi nedeniyle ve son andaki program değişikliği sebebiyle duruşmada hazır olamadı. Mahkemenin uygun görmesi halinde celse arasında, gelecek duruşmada veya talimatla savunması alınabilir. Müvekkilimin savunması alındıktan sonra esas hakkında savunma yapacağım" diyerek mazeret sundu. Anayasa Mahkemesi kararları ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda suçun unsurlarının oluşmadığını düşündüğünü de belirten Avukat Polat, "YSK üyelerine dair bir beyan yoktur. Sanığın yokluğunda beraat kararı verilebileceğinden beraat kararı verilmesini, aksi halde savunmasının alınmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Savcı, Avukat Kemal Polat'ın sunduğu mazeret durumunun kabul edilmesini istedi.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİNİN ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevini dikkate alarak mazeretinin kabulüne karar verdi. İmamoğlu'nun ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı ocak ayına erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor. YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydediliyor. Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.