Ekrem İmamoğlu'ndan AKP-MHP oylarıyla geçen 4 karar veto

11 Ekim 2021 Pazartesi, 17:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP gruplarının çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen 4 kararı veto etti. Bu kararlar arasında, Beykoz Çayırı’nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesine ilişkin imar planları, “İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu” kurulması kararı ile “Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü” kurulması teklifinin reddine ilişkin karar yer aldı.

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumları, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. Meclisin gündeminde, eylül ayı oturumları sırasında oy çokluğuyla kabul edilen, ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek meclise iade edilen 4 karar yer aldı.

AKP-MHP GRUPLARININ OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİ

İmamoğlu'nun veto ettiği kararlardan biri, “Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü” kurulmasına ilişkin teklifin AKP ve MHP gruplarının oylarıyla reddedilmesi kararı oldu. Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü kurulması teklifi İBB Meclisi'nde reddedilirken “kadrolaşma" iddiası ileri sürülmüştü.

BEYKOZ ÇAYIRI'NIN MİLLET BAHÇESİ’NE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN 2 KARARI VETO ETTİ

Veto edilen diğer iki karar ise Beykoz Çayırı'nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi için alt ve üst ölçekli imar planlarında yapılan değişiklikler oldu. Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifleri doğrultusunda çayıra, millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zemin altı otopark yapılmasının önü açılmıştı.

İETT ARAÇ ALIM VE BAKIM İŞLERİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NA VETO

2019-2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 3 ay süre ile “İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Kurulması" kararı da İmamoğlu tarafından veto edildi. CHP’li İBB Meclisi üyeleri, komisyona karşı olmadıklarını, geriye dönük 10 yıllık İETT’deki araç arızalarının incelenmesi gerektiğini belirtirken AKP’li meclis üyeleri ise kendi dönemlerinden sorumlu olduklarını, o yüzden incelemeyi 2019 yılından başlattıklarını belirtmişti.