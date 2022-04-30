Ekrem İmamoğlu'ndan 'Askıda Genç Bilet' kampanyasına destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; üniversite öğrencilerinin bayramda ailelerinin yanına gidebilmeleri için CHP Gençlik Kolları tarafından başlatılan “Askıda Genç Bilet” kampanyasına destek oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:27
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Askıda Genç Bilet' kampanyasına destek
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CHP Gençlik Kolları, artan bilet fiyatları nedeniyle Ramazan Bayramı’nda ailelerinin yanına gidemeyecek üniversite öğrencileri için “Askıda Genç Bilet” kampanyası başlatmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kampanyanın ilk bağışçısı olmuştu.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile dün akşam bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu da kampanyaya destek oldu, vatandaşlara da çağrıda bulundu.

"GENÇLERİN İHTİYAÇLARINI BEN DE DUYUYORUM"

Bilet fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Gençlerin ihtiyaçlarını ben de duyuyorum. Ben hemen gücümün yettiği kadar gençlerimize mutlaka destek olacağım. Eminim ki benim bu duygumu hisseden çokça insanımız da bu dayanışmaya katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Herkesi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.


Ekrem İmamoğlu CHP

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