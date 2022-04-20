Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu: Askıda Bilet uygulaması başladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı öncesinde CHP Gençlik Kolları'nın başlattığı "Askıda Otobüs Bileti" dayanışmasının ilk bağışçısı oldu. Kılıçdaroğlu, "Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın" dedi.
CHP Gençlik Kolları, otobüs bilet fiyatlarındaki artışın ardından bayram öncesinde "Askıda Otobüs Bileti" kampanyası başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kampanyanın ilk bağışçısı oldu. Sosyal medya hesabından dayanışma kampanyasına ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
- Gençlik Kollarımızın başlattığı Askıda Otobüs Bileti dayanışmasının ilk bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!
Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda ayrıca dayanışma kampanyasının askidagencbilet.com internet sitesi adresini de ekledi. Sitede ihtiyaç sahibi öğrenciler, bayramda evlerine gidebilmek için askıdan bilet alabilecekken, destek olmak isteyen yurttaşlar ise askıya bilet bırakabilecek.
CHP Gençlik Kolları ve Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) "Uzakları yakınlaştıran, mesafeleri kısaltan bir hareket..." ifadeleri ile duyurduğu dayanışma kampanyasında, yurttaşlar 200 TL ve üzeri bağışta bulunabilecek.
Gençlik Kollarımızın başlattığı Askıda Otobüs Bileti dayanışmasının ilk bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 20, 2022
???https://t.co/u9u7ccL6Fs pic.twitter.com/TGWaqEY3ta
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