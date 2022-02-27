Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı Zor Sor programında cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, "Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım” dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 13:05
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YouTube kanalında yayınlanan  Zor Sor programının 11. bölümünde  Özkan Sağın’ın moderatörlüğünde gençlerin sorularını yanıtladı.

"BU DÖNEME İHANET EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Programda "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna İmamoğlu, şöyle yanıt verdi: 

“Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım.”


"GENÇLER ZOR SORDU"

Programın yeni bölümünü Twitter hesabından duyuran İmamoğlu, paylaşıma "Gençler zor sorular sordu. Özkan Sağın’ın moderatörlüğündeki #ZorSor’u YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" notunu düştü.




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