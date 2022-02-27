Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı Zor Sor programında cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, "Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YouTube kanalında yayınlanan Zor Sor programının 11. bölümünde Özkan Sağın’ın moderatörlüğünde gençlerin sorularını yanıtladı.
"BU DÖNEME İHANET EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Programda "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna İmamoğlu, şöyle yanıt verdi:
“Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım.”
"GENÇLER ZOR SORDU"
Programın yeni bölümünü Twitter hesabından duyuran İmamoğlu, paylaşıma "Gençler zor sorular sordu. Özkan Sağın’ın moderatörlüğündeki #ZorSor’u YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" notunu düştü.
Gençler zor sorular sordu.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 27, 2022
Özkan Sağın’ın moderatörlüğündeki #ZorSor’u YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz;https://t.co/aI4eAaDtH1 pic.twitter.com/KuvidcSXub
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