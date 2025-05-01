Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri Cezaevi'nde ilk kare
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevin'de ilk görüntüsü ortaya çıktı.
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri Cezaevin'de ilk geldi.
Ailesi tarafından ziyaret edilen İmamoğlu, ailesiyle fotoğraf çektirdi.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Silivri Cezaevi
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