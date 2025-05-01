Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri Cezaevi'nde ilk kare

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevin'de ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri Cezaevi'nde ilk kare
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:55

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri Cezaevin'de ilk geldi. 

Ailesi tarafından ziyaret edilen İmamoğlu, ailesiyle fotoğraf çektirdi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Silivri Cezaevi
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