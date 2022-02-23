Ekrem Oran, Çeşme'de yapımı süren büfelere gelen eleştirilere yanıt verdi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Proje içerisinde yer alan büfeler ile ilgili de konuşan Oran, Çeşme Kalesi’nin önünü kapatan dört büfe ve meydandaki çalışmaların Anıtlar Kurulu ve belediye meclisi tarafından onaylandığı ve belediye şirketi ÇEŞTUR tarafından işletileceğini açıkladı.

Projeye karşı çıkan eski Çeşme Belediyesi Başkanı Nuri Ertan’a tepki gösteren Oran, “Büfelerin bitmemiş hali üzerine bir bardak suda bu kadar yaygara koparanların iyi niyetinden ben ve benim Çeşme ailem şüphe duyuyor. Bu proje bittikten sonra eğer bu büfeler benim Çeşme ailemi rahatsız ediyorsa onların Eko’su da gereğini yapacak. Halka rağmen Çeşme Belediyesi hiçbir şey yapmaz. Bitmesini herkesin görmesi lazım. Büfelerden vatandaşlar 2.5 liraya çay, 6 liraya kahve içebilecek. Projeyi eleştirenlerin iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Gerçek Çeşmeli vatandaşlarımız beğenmezse o zaman gereğini yaparız. Bir saatte büfeleri yıkarız. Çeşme halkının istemediği hiçbir şeyi yapmayız” dedi. Ertan’ın Kordon’da bulunan beş katlı otelini de gösteren Oran, “Çeşme’nin böğrüne hançer gibi saplanmış bu binayı yapan arkadaşlar, burayı 15 yıldır kapalı tutup Çeşme turizmini baltaladıkları gibi bizim meydanımızdaki halkın kullanımına açık büfeleri eleştiriyorlar. Kendileri önce aynaya bakmalı” diyerek tepki gösterdi.

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Proje ile kaçak yapılar ve işgalleri kaldırdıklarını ve Çeşme’nin kanayan yarasına kalıcı çözümler ürettiklerinin altını çizen Oran, “Türkiye’nin hatta dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olan Çeşme ele geçirilmeye, yağmalanmaya çalışılıyordu. Bu meydanda yıllardır duran, deniz kıyısını işgal eden kaçak yapıları yıktık. Meydana çekilen tüm setleri ortadan kaldırdık. Çeşme’nin rüzgârını kesmişlerdi, yeniden kavuşturduk” dedi. Yaklaşık 22 bin metrekarelik meydanın engelsiz meydan olarak düzenlendiğini belirten Oran, “Burası dün ile yarının kucaklaştığı, tarihin ve geleceğin buluştuğu nokta. Seyir terasları, denize girme alanları, ücretsiz duşlar, soyunma kabinleri, belediyenin işleteceği kafeteryalar olacak” şeklinde konuştu.

Oran, “Alanda, 25 yıldır kaldırılamayan lunapark vardı. Kellemizi ortaya koyarak bu yapıyı buradan kaldırdık. Dondurmacıların, çay bahçelerinin, nargilecilerin işgali altındaydı. Bu işgale son verdik. Kalenin görünür olmasını sağlayan plan yaptık. Çok kısa süre sonra hizmete girecek olan Kent Tarihi ve Mübadele Müzemiz bizim için Çeşmemizin en değerli mücevheri. Burada tarihimizi gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi.