Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:01

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:01

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük'e bugün itibariyle erişilemiyor. Peki, Ekşi Sözlük kapandı mı? Ekşi Sözlük neden açılmıyor? Ekşi Sözlük neden kapandı?

EKŞİ SÖZLÜK KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?

Ekşi Sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ 25 Şubat’ta kapatılmış, sözlük tarafından yapılan itiraz sonrası erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat sözlük, ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşınmıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta erişime engellenmişti.

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘http://eksisozluk1923.com’ alan adı da erişime engellendi.

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük, bir kez daha erişime engellendi. Sözlük, sosyal medya hesabından yeni adresini duyurdu.