Ekşi Sözlük’te ‘bebeğe cinsel istismar’ iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi
Bir Ekşi Sözlük yazarı sosyal medya hesabından, başka bir yazarın kendisine bir bebeğe cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri gönderdiğini paylaştı. Sözlük yazarı söz konusu görüntüleri ifşa ettiği için site yöneticileri tarafından banlandığını da iddia etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te bir bebeğin istismar edildiğine dair iddialar yer aldı. Olayın sosyal medyada yayılması ardından birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır.
Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
? Sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu iddialarına ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/XgPdrVAk0p— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) November 30, 2023
EKŞİ SÖZLÜK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
Ekşi Sözlük de konuya dair bir açıklama yayımladı. Sözlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Açıklama şu şekilde:
November 30, 2023
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