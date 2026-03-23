El freni çekilmeyen araç ölümüne neden oldu: Sürücü hayatını kaybetti, 3 yaralı!

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisinde meydana geldi.

Ünal Özdemir, otomobiline yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girip, aracı durdurdu.

El frenini çekmeyi unutup, otomobilden inen Özdemir, aracın hareket etmeye başladığını fark etti. Özdemir'in durdurmak amacıyla içine bindiği hareket halindeki otomobil, ana yola çıktı. Bu sırada S.Y. idaresindeki otomobil, ana yola çıkan otomobile çarptı.

Kazada Özdemir ile araçtaki T.Ö., E.K. ve F.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.