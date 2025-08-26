Elazığ’a kaçak getirilen sigaralar jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Poyraz Karakol bölgesinde önleyici kolluk devriyesi ekipleri tarafından ŞOK faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu çerçevede durdurulan araçta yapılan aramada, faturasız ve kaçak olarak imal edilmiş, 16 bin 200 dal bandrolsüz dolu makaron, 5 bin dal bandrollü boş makaron ele geçirilirken sürücü M.Ö. hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca Gezin jandarma ekipleri tarafından minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bandrolsüz malzemelerin bulunduğu tespit edildi. Araçta yapılan arama neticesinde, 50 adet karton koli içerisinde 1 buçuk milyon adet pamuklu filtre ağızlık ve 24 adet sigara tabakası geçirildi. Şüpheli M.Ü. ve R.Ü. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.