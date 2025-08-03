Elazığ'da bir işletmede 345 kilo bozulmuş tavuk ürünü ele geçirildi

Elazığ’ın Akçakiraz Beldesi’nde yemek üretimi yapan bir işletmede, İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimde 345 kilogram bozulmuş kokuşmuş, küflenmiş ve etiketsiz tavuk ürünü tespit edildi. Denetimlerde bozulmuş ve etiketsiz 345 kilo tavuk ürününe el konulurken firmaya da 21 bin 6 lira ceza kesildi.

Olayın ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Denetim sürecinin detaylarını paylaşan Vali Hatipoğlu, şu ifadelere yer verdi:

''30.07.2025 tarihinde İl Tarım Müdürlüğümüze bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince yemek üretimi yapan bir işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimde, 345 kilogram bozulmuş, kokuşmuş, küflenmiş ve herhangi bir etiket ya da son tüketim tarihi bulunmayan tavuk ürünü tespit edilmiş; halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu ürünlere, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuştur. 5996 sayılı Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca ilgili işletmeye 21 bin 6 TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacaktır.''