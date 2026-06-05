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Elazığ'da feci kaza: Freni boşaldı, 10 araca çarparak durabildi!

Elazığ'da feci kaza: Freni boşaldı, 10 araca çarparak durabildi!

5.06.2026 11:55:00
Güncellenme:
DHA
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Elazığ'da feci kaza: Freni boşaldı, 10 araca çarparak durabildi!

Elazığ'da freni boşalan hafriyat kamyonunun 10 araca çarptığı kazada 5 kişi, yaralandı.
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Kaza, sabah saatlerinde Hastane Caddesi'nde meydana geldi.

Şoförünün ismi öğrenilmeyen hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

10 ARACA ÇARPTI, 5 KİŞİ YARALANDI

Metrelerce ilerleyen kamyon, yol üzerindeki 10 araca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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