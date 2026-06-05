Elazığ'da feci kaza: Freni boşaldı, 10 araca çarparak durabildi!

Kaza, sabah saatlerinde Hastane Caddesi'nde meydana geldi.
Şoförünün ismi öğrenilmeyen hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
10 ARACA ÇARPTI, 5 KİŞİ YARALANDI
Metrelerce ilerleyen kamyon, yol üzerindeki 10 araca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.