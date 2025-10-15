Elazığ’da gazeteciye pompalı tüfekli saldırıda yeni gelişme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025 14:26:00
DHA
Gazeteci Mehmet Nafiz Koca’yı, pompalı tüfekle bacağından yaralayan R.A. yakalandı. R.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Elazığ'da Rızaiye Mahallesi Asya Sokak’taki Günışığı Gazetesi önünde dün öğleden sonra pompalı tüfekli saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yerinin önündeki çardakta otururken R.A.’nın saldırısına uğradı. Koca pompalı tüfekle bacağından vurulurken, saldırgan ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Nafiz Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şüpheli R.A. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. R.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

