15.10.2025 10:06:00
Güncellenme:
DHA
İstanbul'da kanlı pusu... Evine giderken silahlı saldırıya uğradı!

Arnavutköy'de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan İran uyruklu Masoud Nazari ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nazari, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta dün saat 20.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İran uyruklu Masoud Nazari evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Nazari, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nazari, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede alınan önlemin ardından inceleme yaptı.

Polis ekipleri ise, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

