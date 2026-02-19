Elazığ'da iş yerlerine silahlı saldırıya ilişkin 4 tutuklama

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 17:16:00
DHA
Elazığ'da iki ayrı iş yerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında restoran sahiplerinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. 18 yaşından küçük çocukları azmettirdikleri tespit edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da 2 ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzzetpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerine 23 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

Çalışmada; yaşları 18'den küçük çocukları azmettirdiği tespit edilen ve aralarında 2 restoran sahibinin de bulunduğu toplam 6 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

