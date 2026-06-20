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Elazığ'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Elazığ'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

20.06.2026 00:53:00
Güncellenme:
AA
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Elazığ'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Elazığ'da sosyal medya üzerinden şehit ve şehit yakınlarını hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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Elazığ'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Haziran'da iki kadının sosyal medya hesapları üzerinden şehit ile yakınlarına yönelik aşağılayıcı, hakaret ve alay içerikli video paylaştığının tespit edildiğini belirtti.

Hatipoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde iki şahıs tespit edilerek yakalanmış, her iki şüpheli hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerimiz azim ve kararlılıkla çalışmaktadır."

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