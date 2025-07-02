Elazığ'da tahliye edilmek istenen konteyner kentteki yurttaşlar tepkili: 'Gidecek hiçbir yerim yok, öyle boş bir alanda kalacağım'

Elazığ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ'daki 2020 depremi ve ardından 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelere tebligat gönderilerek, yaşadıkları konteyner kenti boşaltmaları istendi. Ev kiralama imkanları olmadığını belirten depremzedeler ise buna tepki gösterdi.

Konteyner kentte yaşayan 86 yaşındaki Ali Polat, şöyle konuştu:

"Birkaç hastalığım var. Gidebileceğim bir yer yok. Tek başına yaşamam gerekiyor. Hastalıktan dolayı yalnız yaşamam lazım. Misafirhane gibi, otel gibi bir yer olmalı. Onu da yapamayacağıma göre buradayım. Elektriği, suyu keserlerse bir şeyler düşünülür. Benim gibi çok kişi var. Gidecek hiçbir yerim yok. Öyle boş bir alanda kalacağım.’’

"ELEKTRİĞİMİZİ KESECEKLER''

Hasta olduğu için çalışamayacak durumda olduğunu ifade eden Alaaddin Bekler de gidecek yerinin olmadığını belirterek, "Ev olmadığı için buradayız. Ev olsa, onlar dur dese de ben durmam. Ben mecburiyetten buradayım. Maddi durumum iyi olsa 5 dakika burada durmam. Eşim rahatsız, ben rahatsızım, bir şey yapamıyoruz. Oğlum da engelli, kızım küçük. Bir şey yapamıyorum. Elektriğimizi kesecekler. Geldiler, 'Ev buldunuz mu' dediler? 'Bulmadık' dedim. 15 bin lira en düşük ev. Ben nasıl edeyim? Engelliyim, çalışamıyorum" diye konuştu.

Semra Bekler ise iki yıldır konteynerkentte kaldıklarını belirterek, "Ben 15 bin lira kira nasıl vereyim? Kiraya gidemem ki. Bize destek vermediler. 'Çıkın, kira yardımı vereceğiz' diyorlar ama ben inanıyorum" dedi.

"10 BİN LİRADAN AŞAĞI EV YOK''

Yalnız yaşayan ve 7 bin lira maaşla geçinmeye çalıştığını ifade eden Sıdıka Özgen de konteyner kentten çıkarıldığı takdirde gidecek yerinin olmadığını ve kira ödeyemeyeceğini söyleyerek, "Herkes sesimizi duysun. Benim hiçbir gelirim yok. Oğlum cezaevimde. Benim kızım okulu bıraktı, çalışıyor, aylığı 15 bin lira. Kendine zor bakıyor. Ben kiramı bile veremiyorum. Şu an geçim zor. Babamdan maaş kaldı. Onun da yarısını ablam alıyor. Ben o parayla kira mı vereyim? 10 bin liradan aşağı ev yok. Gidecek yerim yok. Elektriği kesseler, dolapta biraz bir şeyler var, o da gider hep zarardır" diye konuştu.