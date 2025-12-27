Elazığ'da yoğun kar: 103 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, il genelinde toplam 546 köy yolundan 103’ünün kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Sivrice’de 35, Palu’da 19, Kovancılar’da 9, Keban’da 11, Karakoçan ilçesinde 12, Baskil’de 16 ve Arıcak’ta 1 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 10 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında, yolda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana alındı. Yol açma ve kurtarma çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Gökdere Grup yolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

YURTTAŞLARA UYARI

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğü kesimlerde sürücülerin dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin, olası olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürdüğü bildirildi.