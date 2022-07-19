Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA
19 Temmuz 2022 Salı, 21:43
Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.


Elazığ deprem
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