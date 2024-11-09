Elazığ’da depoya taşlı saldırı

Elazığ'da kimliği belirsiz kişiler, bir depoya taşla saldırdı. Bir haftada ikinci kez gerçekleşen olayda şahısların rahat tavırları dikkat çekti.

Elazığ’da depoya taşlı saldırı
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İHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 16:40

Elazığ’ın Kültür Mahallesi’nde bulunan bir depoya kimliği belirsiz kişiler taşla saldırdı. Bir hafta içinde iki defa gerçekleşen olayda, şahısların rahat tavırları dikkat çekti. İş yeri sahibinin durumu emniyete bildirmesi üzerine, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, mahalle sakinleri olay karşısında tedirgin olduklarını ifade etti.


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