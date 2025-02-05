Elazığ’da eğitime 1 gün ara verildi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 23:14

Güncelleme: 05.02.2025 - 23:14

Elazığ Merkez ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kar yağışına döneceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle şehir merkezimizde 6 Şubat günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçelerimizde kaymakamlarımız durumu değerlendirerek ilçeleri ile ilgili kararları vereceklerdir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaklardır. Lütfen gününüzü kitap okuyarak ve 6 Şubat asrın felaketinin yıldönümü olduğunu düşünerek evlerinizde deprem tehlikesi hususunda risk olasılıklarını ebeveynlerinize hatırlatarak ve tedbir almalarını sağlayarak geçirin" ifadelerini kullandı.

