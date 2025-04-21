Elazığ’da faciadan dönüldü! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da faciadan dönüldü! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:14

Feci kaza, gece saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACM 547 plakalı otomobil ile 23 AED 505 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıkarken 1 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, araçtaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.


Etiketler: #Elazığ

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