Elazığ’da hırsız, girdiği atölyede saatlerce deneyerek test ettiği testereleri çaldı

05 Ocak 2023 Perşembe, 11:38

Elazığ'da 2 Ocak günü sanayi sitesinde meydana gelen olayda Ramazan Dalğın’a ait tamir atölyesinin önüne gelen kişi, kepengi kaldırıp, parke taşıyla camları kırarak içeri girdi.

Şüpheli, girdiği dükkanda 1 buçuk saat boyunca, testereleri test ederek, sağlam olanları tespit etti. Şüpheli daha sonra maddi değeri yaklaşık 150 bin TL olan 14 el testeresini alarak saat 03.00 sıralarında dışarı çıktı. Şahıs, daha sonra testereleri, geldiği kağıt toplama arabasına yükleyerek bölgeden uzaklaştı.

Sabah komşularının haber vermesiyle işyerine gelen Ramazan Dalğın, polise şikayette bulundu. İhbar üzerine gelen polis, işyerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polisin, şüphelinin yakalanması yaptığı çalışma sürüyor.

"ARIZALI OLANLARI BIRAKMIŞ"

Ramazan Dalğın, şüphelinin arızalı ve maddi değeri olmayan malzemeleri almadığını ifade ederek, “Ürünleri seçiyor, söküyor, arızalı para etmeyecek olanları almıyor. Yani bu işi sanki bilinçli tasarlamış gibi. Sanayi sitemizde gerçekleşen motorlu testere hırsızlığı, son bir ay içinde benimle beraber 3’üncü olay oldu. Kereste atölyesine de bir hafta kadar önce girmişlerdi. Aynı gece yukarıda kereste meydanında bir esnaf arkadaşımın da dükkanına girmişler. Dükkanımdan çalınan makine sahipleri de sağ olsunlar anlayışlılar. Bir süre sabredeceğiz. Talebimiz en kısa zamanda, elden çıkmadan ürünün bulunması, şüphelinin yakalanmasıdır” dedi.