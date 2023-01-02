Malatya'da 'GES' kablosu hırsızlarına operasyon: 8 gözaltı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 06:48

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 11 GES'e ait kabloların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. 823 güvelik kamerasının 1800 saatlik görüntüsünü izlenerek, 8 kişinin izini sürüldü.

ADRESLERE BASKIN YAPILDI

Şüphelilerin çaldığı araç ile hırsızlıkları gerçekleştirdiği olayla ilgili polis, izini sürdüğü 8 kişinin adresine baskın yaptı. Operasyonda, çalıntı kablolar ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet'teki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.