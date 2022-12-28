Milli futbolcu Merih Demiral'a hırsızlık şoku

28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:53

Yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu.

Calciomercatoit'in haberine göre, kariyerini Atalanta'da sürdüren Demiral'ın evde olmamasını fırsat bilen soyguncular, milli futbolcunun evine girerek bütün değerli eşyalarını çaldı.

Merih Demiral (sağda)

Haberde evin camlarını ve kapılarını kıran hırsızların futbolcunun ve eşinin değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını aldığı kaydedildi.

AİLESİ İTALYA'YA DÖNMEDİ

Olayla ilgili soruşturma sürdüğü ve yıldız futbolcunun ailesinin İtalya'ya dönmediği öğrenildi.

TALİBİ ÇOK

Öte yandan Demiral'ın çok önemli talipleri olduğu ve devre arasında Atalanta'dan ayrılabileceği de iddialar arasında. Atalanta formasıyla iyi bir sezon geçiren milli futbolcuyla Manchester United ve Atletico Madrid ilgileniyor.