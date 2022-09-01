Elazığ’da hortum!

01 Eylül 2022 Perşembe, 14:03

Kovancılar ilçe çıkışında 2 gün önce araçların işlek olduğu yolda, iş yerlerine ve evlere yakın bir noktada hortum meydana geldi.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum çevredekilerde korkuya neden olurken yaklaşık 1 dakika sonra gözden kayboldu. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

