Adana'da denizde hortum çıktı

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

İHA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:44
Adana'da denizde hortum çıktı
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize açılmak için hazırlanan balıkçılar hortumu görüntüledi.

Denizde açıkta çıkan hortum bir süre devam ettikten sonra kayboldu. Bu anları balıkçılar an be an görüntüledi. 


Adana hortum

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