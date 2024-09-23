Elazığ’da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
Elazığ’da kaçak kazı yapan bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sütlüce köyünde İ.T. isimli şahsın izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken kazı alanında birer adet el küreği, uzun saplı kürek, balta, keser, madenci çekici, murç, endoskopik kamera, el dedektörü, ikişer adet bakır çubuk ile eldiven ve 27 adet kayalıktan çıkarılan taş ele geçirildi.
Etiketler: #kaçak
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