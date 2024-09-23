Tarikatların yaptığı kaçak Kuran kursu ve yurtlara karşı önlem alınmıyor, yurttaş duruma tepkili

Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.09.2024 - 04:00

İzmir’de KYK yurtlarındaki yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve artan kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler cemaat yurtlarına muhtaç bırakılıyor. Konak’ta iki yıl önce yıkılan KYK yurdu halen yapılmazken tarikat ve cemaatlerin yaptığı yurtların sayısı her geçen gün artıyor. Kaçak yapılara tepki gösteren yurttaşlar ve yıkım kararı alan belediyeler yalnız kalıyor.

Karabağlar ilçesinde Alevi köyü Uzundere’ye İsmailağa tarikatine ait olduğu iddia edilen kaçak Kuran kursu ve yurt belediyenin çabasına karşın hâlâ yıkılamadı. Kaçak binayı yıkmak için giden ekipleri sarıklı cüppeli kişiler silah ve sopalarla tehdit etti. Çiğli’de de Güzeltepe Mahallesi’nde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne yakın bölgeye KYK yurdu diye yapılan binanın Süleymancılar tarikatine ait olduğu öne sürüldü. Çiğli’deki bu yurt için mahalleli sokağa dökülerek tepki gösterdi.

DESTEK VERMİYORLAR

Uzundere’de de iki seçim dönemi arasında dere yatağını kapatarak yapılan kaçak Kuran kursu ve yurdun yıkımı için Karabağlar Belediyesi’nin mücadelesini sürdürüyor. Haziran ayında yurdu yıkmak için giden ekipleri sarıklı-cüppeli bir grup elinde silah ve sopalarla tehdit ederek engelledi. Resmi yazışmalarla valilik, kaymakamlık ve Emniyet’ten destek isteyen Karabağlar Belediyesi’ne yanıt verilmedi.

Eğitim Sen Üniversiteler Şubesi İzmir Başkanı Lülüfer Körükmez, eğitimin her aşamasının bilimsel, laik, evrensel değerlerden uzaklaştırıldığını aktararak “Özel yurt ücretlerinin yüksek olması öğrencileri cemaat yurtlarına, ne olduğu belli olmayan yerlere mecbur bırakıyor. Bunun giderek daha da kötüleşeceğinin farkındayız” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Çiğli’de Alevilerin yoğun yaşadığı Güzeltepe Mahallesi’nde Kuran İlimlerine ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı tarafından yapılan ve Süleymancılar tarikatına ait olan yurt, geçen ay bitme aşamasında meydana gelen yangınla zarar görmüştü. Yurt hakkında Çiğli Belediyesi ruhsat ve diğer izinler hakkında bir açıklama yapmazken, mahalleli binanın kapısına “Bu tarikat yurdu Çiğli halkı tarafından kapatılmıştır” yazılı mühür vurulmuştu. Bölgede yaşayan yurttaşlar, Çiğli Belediyesi’ne başvuru yaptıklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

‘BİZİ SİLAHLI, SOPALI BİR GRUP KARŞILADI’

İlçelerindeki kaçak yapının yıkılması için gerekli yerlere yazılar yazdıklarını aktaran belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Yıkım için gerekli çalışmaları yaparken ilgili mevzuat gereği kaymakamlık, valilik, emniyet birimlerinden gerekli önlemlerin alınmasını istemek durumundayız. Dolayısıyla ilgili kurumların da bu önlemi alması gerekir. Yıkım çalışmasına gittiğimiz gün emniyet güçlerinin orada olmadığını gördük. Emniyet güçleri orada değildi ama kim olduklarını bilmediğimiz silahlı sopalı bir grup, saldırgan bir biçimde tehditlerle oradaydı. Gerekli Emniyet önlemleri alınmadığı için o gün yıkım işlemini gerçekleştiremedik. Yıkımın yapılması için resmi başvurularımızı yaptık. Bu ülkede kaçak, hukuksuz, mevzuata uygun olmayan, devletin kurumlarına karşı gelen yapılara gerekli cevabı vermediğimiz zaman nelerle karşı karşıya olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Karabağlar Belediyesi bu noktada sonuna kadar kararlıdır. Üzerine düşen tüm çalışmayı yapacaktır. İlgili kurumların da gerekli çalışmayı yapması gerekmektedir. Biz hukuka, mevzuata, kamusal sorumluluğumuza uygun olarak bu çalışmaları yürütüyoruz sonuna kadar da yürüteceğiz” dedi.

