Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayanlara rekor ceza
Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira ceza verildi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye, 436 bin lira idari ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçe kırsalında kaçak olarak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.
Zanlılara, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 436 bin lira idari ceza verildi.
Yapılan aramada ele geçirilen 29 kilogram salep soğanı muhafaza altına alındı.
Video Haberler
- Ankara'da film gibi esir takası
- Otizmli sporcu Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kulaç attı
- Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü
- Maske kararının ardından Bilim Kurulu üyesinden açıklama
- Çiğköftecide dehşet: Sipariş veren müşteri ateş etti
- Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale
- 'Yeniden görülen müsilaj, dibe çökenler'
- İzmir'de belediye otobüsü yandı
- 8 kişinin bulunduğu otomobil alev aldı!
- Orman yangınlarına karşı 'akıllı ihbar sistemi' kuruldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- CHP'den ilk açıklama geldi
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- 'Kusura bakmasınlar...'
- İktidarın erken seçim planını açıkladı