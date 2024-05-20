Elazığ'da kamuyu zarara uğratanlara operasyon: 15 gözaltı
Elazığ'da 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aracılığıyla kamuyu zarara uğratan 15 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin kentte faaliyet gösteren 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aracılığıyla kamuyu zarar uğrattıkları tespit edildi. 15 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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