Elazığ’da 46 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
Elazığ’da yakınlarının haber alamadığı 46 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.
Merkeze bağlı Yeni Mahalle Kooperatif Sokak’ta bulunan 5 katlı binada, dün geceden itibaren İbrahim Türker’den (46) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye personelinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Türker’in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.
İbrahim Türker’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinden sonra netleşeceği öğrenildi.
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