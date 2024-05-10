Köylüler kaya zannetti! Elazığ'da bulundu, 13 kilogram ağırlığında...

Elazığ'da 13 kilogramlık dev mantar bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 16:46
Köylüler kaya zannetti! Elazığ'da bulundu, 13 kilogram ağırlığında...
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Elazığ’da yurttaşların bulduğu 13 kilogram ağırlığındaki dev mantar görenleri hayretler içinde bıraktı.

Baskil ilçesinde bağlı Karagedik köyü sakinleri tarlada kayaya benzer bir cisim fark etti. Köy sakinleri, incelemelerinde bunun büyük bir mantar olduğunu gördü. Zehirsiz olduğu ve yenilebildiği bildirilen dev mantarı tartan köy sakinleri, 13 kilogram ağırlığında olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.


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