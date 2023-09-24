Elazığ'da katliam gibi kaza! Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü
Elazığ-Bingöl kara yolunda otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 sürücü öldü.
Feci kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bingöl istikametine seyir halindeki Medeni Coşkun (46) idaresindeki kamyonete, aynı yönde seyir halindeki Resul Çiğci (34) idaresindeki otomobil arkadan çarptı.
KURTARILAMADILAR
İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücüler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sürücülerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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