Elazığ'da katliam gibi kaza! Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

Elazığ-Bingöl kara yolunda otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 sürücü öldü.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 08:10
Elazığ'da katliam gibi kaza! Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü
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Feci kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bingöl istikametine seyir halindeki Medeni Coşkun (46) idaresindeki kamyonete, aynı yönde seyir halindeki Resul Çiğci (34) idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

KURTARILAMADILAR

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücüler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücülerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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