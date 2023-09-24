Altın Koza'da zirveye ulaşan filmler belli oldu: İşte kazananlar!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 00:11

Güncelleme: 24.09.2023 - 00:20

Uluslararası Altın Koza Film Festivali, büyük bir coşku ve ilgiyle tamamlandı. Festival kapsamında birçok film, oyuncu ve yönetmen ödüllerle taçlandırıldı. İşte festivalin kazananları ve ödül törenine dair detaylar:

EN İYİ FILM: 'SANKİ HER ŞEY BIRAZ FELAKET'

30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin en prestijli ödülü olan 'En İyi Film Ödülü', 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' adlı filme gitti. Umut Subaşı'nın yönetmenliğini üstlendiği bu film, jüri tarafından büyük beğeni kazandı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: AHMET AĞĞÜN

'Karganın Uykusu' adlı filmdeki performansıyla Ahmet Ağğün, festivalin 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Bu başarılı oyuncu, karakterini büyük bir ustalıkla canlandırarak jüriyi etkiledi.

EN İYİ KADIN OYUNCU: SELEN KURTARAN

'Cam Perde' filmiyle Selen Kurtaran, 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Kurtaran'ın bu roldeki etkileyici performansı, festivalin unutulmazları arasına girdi.

TÜRK SINEMASININ İKİ BÜYÜK İSMİNE ÖZEL ÖDÜL

30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a da ayrıcalıklı bir ödül verdi. Bu iki usta oyuncu, 'Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü' ile onurlandırıldı.

'KARGANIN UYKUSU' 6 ÖDÜLLE DAMGA VURDU

Festivalin en fazla ödül kazanan filmi, 'Karganın Uykusu' oldu. Bu etkileyici yapım, 6 ödülle geceye damgasını vurdu. Ahmet Ağğün'ün 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü dahil olmak üzere, birçok kategoride başarılı oldu.

Uluslararası Altın Koza Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde, renkli bir törenle sona erdi. Bu prestijli etkinlik, Türk sinemasının geleceğine ışık tutan yetenekleri ve başarılı yapımları ödüllendirerek sinema severlerle buluştu.