Elazığ'da otel odasında sır olay: Not bırakarak intihar etti
Elazığ’da bir otelde konaklayan şahıs, not bırakarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi Sarısaltık Sokak üzerinde bulunan bir otelde, bir süre haber alınamayan M.E için otel çalışanları odasına gitti.
ÖLÜ BULUNDU
Çalışanlar M.E’nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından M.E’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından M.E’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
M,E’nin arkasından not bıraktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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